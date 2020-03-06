Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года.

При этом около 10% кредитных организаций могут лишиться лицензии в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Большинство проблемных игроков работают в Московском регионе. Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение года грозит 9,5% действующих банков, список которых не уточняется.