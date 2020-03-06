Владимир Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию.

На встрече с лидерами думских фракций президент сказал, что нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены. По его словам, обновленная Конституция должна гарантировать невозможность «отката назад», чтобы не допустить «новых попыток раскачки страны».
2020-03-06T03:06:00+03:00
2020-03-06T03:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 06 марта 2020
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