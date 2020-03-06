Бизнесмену Олегу Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы.

Это следует из обвинительного заключения, которое опубликовано на сайте американского Минюста. Власти США обвиняют российского банкира в подаче ложных налоговых деклараций, когда он отказывался от американского гражданства. Он также должен будет возместить убытки и заплатить крупный штраф. Тиньков сейчас живет в Лондоне, где на время решения вопроса об экстрадиции в США, остается на свободе под крупный залог.