Бизнесмену Олегу Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы.

Это следует из обвинительного заключения, которое опубликовано на сайте американского Минюста. Власти США обвиняют российского банкира в подаче ложных налоговых деклараций, когда он отказывался от американского гражданства. Он также должен будет возместить убытки и заплатить крупный штраф. Тиньков сейчас живет в Лондоне, где на время решения вопроса об экстрадиции в США, остается на свободе под крупный залог.
2020-03-06T02:21:00+03:00
2020-03-06T03:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:21, 06 марта 2020
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