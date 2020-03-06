Российским предприятиям ОПК реструктурируют долги на 750 миллиардов рублей.

Почти половина из них будет списана. Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, вторая половина этой суммы будет реструктурирована на 15 лет под 3% годовых. По словам Борисова, таким образом предприятия смогут избавиться от больших платежей банкам и направить средства на развитие.