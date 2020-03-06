Житель Калуги получил реальный срок по ст. об оправдании терроризма.

Как передает Дождь, Иван Любшин приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии из-за комментария во «ВКонтакте» взрыва в приемной архангельского управления ФСБ в 2018 году. В частности, он назвал 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего теракт, героем и человеком «дня».