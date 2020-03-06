На лайнере Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус, есть 4 россиянина.

Как сообщили РИА в компании-операторе судна, все они — члены экипажа. Круизный корабль стоит у побережья Калифорнии. По мнению властей штата, первый погибший от коронавируса в Калифорнии мог заразиться, находясь на Grand Princess феврале. В самой Калифорнии распоряжением губернатора введен режим ЧС.