На лайнере Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус, есть 4 россиянина.

Как сообщили РИА в компании-операторе судна, все они — члены экипажа. Круизный корабль стоит у побережья Калифорнии. По мнению властей штата, первый погибший от коронавируса в Калифорнии мог заразиться, находясь на Grand Princess феврале. В самой Калифорнии распоряжением губернатора введен режим ЧС.
2020-03-06T02:13:00+03:00
2020-03-06T02:14:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 06 марта 2020
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