Столичные поликлиники переведут на усиленный режим работы.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, это связано с введением в Москве повышенной готовности по коронавирусу. По ее словам, врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб. По словам Раковой, введение повышенной готовности позволит также обеспечить безопасную самоизоляцию тем, кто вернулся из стран с подтвержденными случаями коронавируса.
2020-03-06T02:04:00+03:00
2020-03-06T02:07:43+03:00
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02:04, 06 марта 2020
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