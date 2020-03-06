Столичные поликлиники переведут на усиленный режим работы.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, это связано с введением в Москве повышенной готовности по коронавирусу. По ее словам, врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб. По словам Раковой, введение повышенной готовности позволит также обеспечить безопасную самоизоляцию тем, кто вернулся из стран с подтвержденными случаями коронавируса.