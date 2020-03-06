Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

Как говорится на сайте американского Минюста, российский бизнесмен нарушил американское налоговое законодательство, предоставив неверные данные о своих активах при отказе от американского гражданства. Тинькову инкриминируется «мошенничество с налогами». Сейчас Тиньков находится в Великобритании. На время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США он останется на свободе под залог 20 млн. фунтов стерлингов. Всего в обвинительном заключении два пункта, по каждому из которых Тинькову грозит до трех лет

тюрьмы.