Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен покидает президентскую гонку.

По сведениям The New York Times, она объявит об этом в ближайшие сутки. Своим сотрудникам она уже сообщила о своем решении. Накануне свою кандидатуру с выборов от Демпартии снял бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. 2 марта от участия в выборах президента отказался еще один демократ Пит Буттиджич. Ранее из гонки также вышли демократы Эми Клобушар и Бето ОʼРурк. Все они поддержали кандидатуру Байдена.