Прокуратура США просит оштрафовать компанию «Конкорд российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Она не предоставила в срок истребованные американским судом документы. Компания, которую в Штатах обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, должна была отчитаться о своей структуре, предоставить внутреннюю переписку сотрудников и сведения о связях с «Агентством интернет-исследований». Пригожин письменно уведомил американскую сторону, что такими документами не располагает.
2020-03-06T01:10:00+03:00
2020-03-06T01:11:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 06 марта 2020
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