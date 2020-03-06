В сирийском Идлибе с полуночи введен режим прекращения огня.

Соответствующей договоренности на переговорах в Москве достигли Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны также договорились создать коридор безопасности к северу и югу от трассы М4. Параметры его функционирования согласовываются по линии военных ведомств двух стран. С 15 марта там планируется начать совместное российско-турецкое патрулирование.
2020-03-06T01:06:00+03:00
2020-03-06T01:06:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600242-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...