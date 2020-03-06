В сирийском Идлибе с полуночи введен режим прекращения огня.

Соответствующей договоренности на переговорах в Москве достигли Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны также договорились создать коридор безопасности к северу и югу от трассы М4. Параметры его функционирования согласовываются по линии военных ведомств двух стран. С 15 марта там планируется начать совместное российско-турецкое патрулирование.