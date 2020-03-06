Житель Калуги получил пять лет колонии по обвинению в оправдании терроризма

Он писал о взрыве в здании архангельского ФСБ.

Второй западный окружной военный суд приговорил тридцатишестилетнего Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за комментарий в социальной сети «ВКонтакте». Там он назвал подростка, который осенью 2018-ого года устроил взрыв в управлении ФСБ, «человеком недели».

Его арестовали почти через год, несмотря на то, что перед этим житель Калуги удалил пост. Интернет-издание «Медуза» со ссылкой на родственников Любшина писало, что тогда сотрудники ФСБ вывезли его в лес и сильно избили. Эксперты тогда пришли к выводу, что побои не причинили вреда здоровью, и Следственный комитет отказался возбуждать дело о пытках.

При этом, в отношении Любшина уже заводили несколько дел из-за постов «ВКонтакте». Три года назад его обвиняли в экстремизме, оправдании нацизма и распространении порнографии. Тогда он получил штраф в четыреста тысяч рублей, а после частичной декриминализации статьи о разжигании ненависти его сократили вдвое.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, которая занимается защитой Любшина, написал у себя в «Телеграмме», что организация намерена обжаловать приговор.