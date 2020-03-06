В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Прибывшим из Италии, Германии, Франции, Испании, а также из Китая, Южной Кореи и Ирана предписано самоизолироваться на 14 дней. При этом они должны сообщить о себе властям, сказала вице-мэр Анастасия Ракова

Вице-мэр добавила, что оснований для отмены массовых мероприятий в Москве нет. При этом в Петербурге отменили намеченный на июнь международный экономический форум, на котором собирается руководство страны включая Владимира Путина и крупный бизнес.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о мерах по борьбе с коронавирусом опубликован, в том числе, на сайте Эха.