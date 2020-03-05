Житель Калуги приговорен к 5 годам колонии за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском ФСБ

Иван Любшин признан виновным в оправдании терроризма, — сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. Решение вынес судья Второго западного окружного военного суда Алексей Гринев. Адвокат Любшина Татьяна Молоканова сказала Эху, что приговор будет обжалован.