Житель Калуги приговорен к 5 годам колонии за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском ФСБ

Иван Любшин признан виновным в оправдании терроризма, — сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. Решение вынес судья Второго западного окружного военного суда Алексей Гринев. Адвокат Любшина Татьяна Молоканова сказала Эху, что приговор будет обжалован.
2020-03-05T23:05:00+03:00
2020-03-05T23:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 05 марта 2020
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