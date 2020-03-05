Российский МИД выразил озабоченность из-за испытания в США новейшей противоракеты

Вашингтон начинает отработку своей системы ПРО для создания потенциала, который мог бы девальвировать российские средства ядерного сдерживания. Это сказал в интервью газете «Коммерсант» . замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Москва найдет на это ответ.