Российский МИД выразил озабоченность из-за испытания в США новейшей противоракеты

Вашингтон начинает отработку своей системы ПРО для создания потенциала, который мог бы девальвировать российские средства ядерного сдерживания. Это сказал в интервью газете «Коммерсант» . замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, Москва найдет на это ответ.
2020-03-05T23:02:00+03:00
2020-03-05T23:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 05 марта 2020
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