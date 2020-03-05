В Петербурге из-за коронавируса отменили ежегодный международный экономический форум

Это сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, который возглавляет оргкомитет по его проведению. Мероприятие запланировано на начало июня. Традиционно на нем собираются министры, представители крупного бизнеса и иностранные инвесторы. На экономическом форуме в Петербурге каждый год выступает Владимир Путин.