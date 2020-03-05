Мэр Москвы запретил выходить на работу прибывшим из Италии, Испании, Франции и Германии

Граждане, которые прилетели из этих стран, а также из Китая, Южной Кореи и Ирана, обязаны самоизолироваться дома на 14 дней. Это следует из указа Сергея Собянина, который опубликован, в том числе, на сайте «Эха Москвы». Работодателям предписано измерять температуру у сотрудников, и в случае повышенной – отправлять домой. В Москве введен режим повышенной готовности для городских служб из-за угрозы распространения коронавируса. При этом вице-мэр Анастасия Ракова отметила, что оснований для отмены массовых мероприятий нет.
2020-03-05T23:00:00+03:00
2020-03-05T23:01:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 05 марта 2020
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