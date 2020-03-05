Госдума приняла законопроект об обязательной проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи

Документ прошел третье, окончательное чтение. Отказ от прохождения проверки будет являться основанием для увольнения. При этом на что именно будут проверять на детекторе лжи – не сообщается. Инициаторами законопроекта выступали депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
2020-03-05T22:31:00+03:00
2020-03-05T22:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 05 марта 2020
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