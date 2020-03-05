Лефортовский суд Москвы отклонил иск Промсвязьбанка к его бывшему владельцу Дмитрию Ананьеву

Банк требует взыскать с Ананьева и его жены 17 миллионов рублей, — передает РИА. По мнению истцов, он выдал сам себе кредит на сумму больше миллиарда рублей, а затем положил на депозит жены в свой же банк под более выгодный процент.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до 2017 года, когда ЦБ ввел в нем временную администрацию. На тот момент банк входил в десятку крупнейших в Росси.

Следственный комитет возбудил против бывших владельцев уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Братья Ананьевы успели покинуть Россию.