Путин и Эрдоган договорились о перемирии в сирийской провинции Идлиб

Режим прекращения огня начнет действовать с полуночи пятницы. Об этом сообщили лидеры после переговоров в Кремле, которые шли почти шесть часов. В Сирии правительственная армия Башара Асада ведет бои с вооруженной оппозицией, но в конфликт с разных сторон вовлечены Россия и Турция.