Путин и Эрдоган договорились о перемирии в сирийской провинции Идлиб

Режим прекращения огня начнет действовать с полуночи пятницы. Об этом сообщили лидеры после переговоров в Кремле, которые шли почти шесть часов. В Сирии правительственная армия Башара Асада ведет бои с вооруженной оппозицией, но в конфликт с разных сторон вовлечены Россия и Турция.
2020-03-05T22:31:00+03:00
2020-03-05T22:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 05 марта 2020
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