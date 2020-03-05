Прибывших в Москву из Италии, Франции, Германии и Испании власти призывают самоизолироваться

Карантин длится 14 дней, больничный они могут получить с курьером на дом.

Мэр Сергей Собянин из-за угрозы коронавируса ввел режим повышенной готовности и поручил проработать вопрос создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций. Вице-мэр Анастасия Ракова около часа назад сообщила, что все меры направлены на то, чтобы не было никаких ограничений для жителей. По ее словам, отменять массовые мероприятия не планируется. Тем временем, в Петербурге из-за коронавируса отменили запланированный на июнь международный экономический форум.