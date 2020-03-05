Об этом рассказал «Эху» один из адвокатов, Олег Белов.
Сегодня в Подольском городском суде произошло предварительное слушание по уголовному делу Александра Шестуна. Его обвиняют в крупном мошенничестве, отмывании денег, незаконном предпринимательстве и получении взятки.
По иску Генпрокуратуры было изъято имущество на 10 миллиардов рублей. Шестун в СИЗО неоднократно держал голодовку.
Защита бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна попросила вернуть дело в прокуратуру
Об этом рассказал «Эху» один из адвокатов, Олег Белов.