Защита жителя Калуги, которого приговорили к пяти годам за оправдание терроризма, обжалует данное решение суда

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании сегодня приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам колонии общего режима за оправдание терроризма из-за комментария во Вконтакте. Защита будет обжаловать данное решение суда. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Татьяна Молоканова.

«Поскольку Иван был на больничном, заседание суда отложили на 5 марта. Сегодня мы прибыли. Все ходатайства, которые мы заявляли, отклонили. И очень быстро вынесли приговор. Мы непременно обжалуем этот приговор», — заявила адвокат.

И.Любшин приговорен к пяти годам двум месяцам колонии общего режима за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте» о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

По словам адвоката, суд не удовлетворил ходатайства вызвать свидетелей и экспертов, и кроме того, Молоканова уверена, что дело носит политический характер.