Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

При этом ограничений массовых мероприятий не планируется, сказала вице-мэр Анастасия Ракова. Об указе мэра Сергея Собянина стало известно около часа назад. В документе говорится, что граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, а также Италии, Франции, Испании и Германии, должны самоизолироваться дома на 14 дней. Кроме того, они должны сообщить властям о своем местопребывании. Собянин поручил проработать вопрос создания инфекционного корпуса в Москве с использованием быстровозводимых конструкций. Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в Москве будет работать круглосуточно. Тем временем, в Петербурге из-за угрозы распространения пневмонии нового типа отметили Международный экономический форум, который был запланирован на начало июня.



Основная проблема коронавируса в том, что из-за его изменчивости сложно создать вакцину. Этому вирусу подвержены определенные группы людей, сказала «Эху» биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

В целом, из-за коронавируса в разных странах отметили около 400 крупных мероприятий.