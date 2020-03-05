Сенатор Элизабет Уоррен планирует отказаться от участия в президентских выборах в США

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Накануне свою кандидатуру с праймериз Демократической партии снял бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Bloomberg из-за неудачи в так называемый «супер-вторник», когда внутрипартийные выборы прошли сразу в 14 штатах.

По их итогам бывший вице-президент США Джо Байден, по предварительным данным, получает 596 делегатов на предстоящем съезде Демократической партии, а сенатор Берни Сандерс 531 делегата. На этом съезде будет назван кандидат в президенты от демократов.