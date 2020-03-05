Президент Сирии Башар Асад заявил, что крупные мировые компании нашли способ инвестировать в страну в обход западных санкций. По его словам, финансирование из-за рубежа идет медленно, но благодаря ему удалось начать процесс послевоенного восстановления. Асад сказал об этом в интервью Российскому гостелевидению, — передает ТАСС. Он отметил, что есть ряд российских компаний, которые приступили к работе в нефтегазовом секторе.
2020-03-05T21:31:00+03:00
2020-03-05T21:31:34+03:00
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21:31, 05 марта 2020
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