«За» проголосовали 263 депутата, — сообщает телеканал «112». С инициативой выступила президентская фракция «Слуга народа».
Руслан Рябошапка был назначен на должность генпрокурора в августе прошлого года.
Ранее в Государственном бюро расследований Украины обвинили генпрокурора в блокировании более тысячи уголовных дел.
Верховная Рада Украины согласилась на отставку генпрокурора Руслана Рябошапки
«За» проголосовали 263 депутата, — сообщает телеканал «112». С инициативой выступила президентская фракция «Слуга народа».