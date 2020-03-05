Верховная Рада Украины согласилась на отставку генпрокурора Руслана Рябошапки

«За» проголосовали 263 депутата, — сообщает телеканал «112». С инициативой выступила президентская фракция «Слуга народа».

Руслан Рябошапка был назначен на должность генпрокурора в августе прошлого года.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины обвинили генпрокурора в блокировании более тысячи уголовных дел.