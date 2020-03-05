Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Сирии

Перемирие в провинции Идлиб должно наступить с полуночи пятницы, — сообщил президент Турции после шестичасовых переговоров в Кремле.

Российский лидер отметил, что они были непростыми, Но закончились позитивно. Эрдоган подчеркнул, что страна оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля из-за ударов сирийской авиации погибли более 33 турецких военных.