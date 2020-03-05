Россия собирается построить в Арктике мусороперерабатывающие заводы

Это говорится в документе об основах госполитики в регионе на период до 2035 года, — сообщает РИА.

Между тем, ранее глава компании «Российский экологический оператор», которая отвечает за обращение с мусором по всей стране, Илья Гудков, заявил о нецелесообразности повсеместного раздельного сбора отходов. По его словам, на территориях Крайнего Севера, где низкая плотность населения это будет неэффективно, потому что объем образования мусора там сравнительно небольшой.