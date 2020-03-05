Режим повышенной готовности введен в Москве в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, в столице будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр также отметил, что благодаря усилиям Оперштаба и Роспотребнадзора удается избегать массового распространения коронавируса.

Согласно опубликованному документу, граждане, посещавшие территории, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию и месте пребывания по указанному телефону «горячей линии».

При появлении новых респираторных симптомов следует незамедлительно обращаться за врачебной помощью на дому, без посещения поликлиник. В указе говорится, что россияне, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, а также Италии, Франции, Испании и Германии, должны самоизолироваться дома на 14 дней.

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры у своих работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.