В центре Екатеринбурга запустили фейерверк по случаю годовщины смерти Сталина

Это сделали активисты, которые привлекли внимание полицейских.

Как передает издание Znak.com, сотрудники МВД проверили у них документы и сфотографировали пиротехнику, но мешать не стали. Фейерверк на набережной городского пруда длился около 10 минут.

Члены инициативной группы сказали изданию, что ни один тиран не погубил столько людей как Сталин, и день его смерти должен стать днем национального освобождения.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал в Инстаграме, что уважает позицию тех, кто не боится ее озвучить по такому спорному вопросу.