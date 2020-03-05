Житель Калуги Иван Любшин приговорен к пяти годам колонии за комментарий во ВКонтакте

В нем речь шла о взрыве в Архангельском управлении ФСБ. Любшин в суде сказал, что назвал 17-летнего Михаила Жлобицкого, который подорвал себя, «героем недели» подразумевая, что он стал «героем новостей».

Фигуранта признали виновным в оправдании терроризма, — сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. Решение вынес судья Второго западного окружного военного суда Алексей Гринев.