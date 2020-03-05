Президенты России и Турции по итогам шестичасовых переговоров согласовали прекращение огня в Сирии

Как заявил Владимир Путин, новые договоренности «должны положить конец страданиям мирного населения». Путин отметил, что переговоры были непростыми, но закончились позитивно, — передают информагентства.

В свою очередь, Эрдоган сказал, что они с Путиным договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб с полуночи пятницы — передает РИА.

Эрдоган подчеркнул, что Турция оставляет за собой право отвечать на атаки правительственных войск Сирии.