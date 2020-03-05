Американская компания Hewlett-Packard отказалась от слияния с Xerox на сумму около 35 миллиардов долларов

По данным Уолл-Стрит Джорнал, руководство НР сочло ее недостаточной. Кроме того, топ-менеджеров беспокоят серьезные долги корпорации Ксерокс.

Как передает агентство рейтер, по последним данным рыночная капитализация Hewlett-Packard составляет примерно 31 миллиардов долларов, а Xerox примерно 8 миллиардов.