Власти Италии отложили из-за коронавируса проведение референдума по реформе парламента

Всенародное голосование было намечено на 29 марта. Речь идет о сокращении числа сенаторов и депутатов.

Новая дата пока не назначена, — сказал премьер-министр Джузеппе Конте. Он добавил, что правительство выделит 7 с половиной миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях борьбы с коронавирусом, но потребуется одобрение парламента, поскольку эти деньги должны были потратить на другие нужды.