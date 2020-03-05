Сенатор Элизабет Уоррен намерена выйти из президентской гонки в США

Об этом сообщает телеканал NВС со ссылкой на источники по итогам первичных выборов во вторник сразу в 14 штатах, в 10 из них победил бывший вице-президент Джо Байден, но отрыв от его основного соперника, Берни Сандерса, сравнительно небольшой.

По предварительным подсчетам, на партийном съезде Демократической партии, которая назовет кандидата в президенты, Байден получает 596 делегатов, а Сандерс — 531. Уоррен — 65.

Из-за провала на праймериз бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который потратил на предвыборную кампанию рекордную сумму в полмиллиарда долларов, отказался от дальнейшей борьбы.