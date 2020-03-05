Россиянки из группы Pussy Riot вошли в число ста женщин, которые, по мнению журнала Тайм, определили облик столетия

Редакция выпустила сто обложек – по одной на каждый год, начиная с 1920-го. На них изображены, в частности, британская королева Елизавета Вторая, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, певица Мадонна и эко-активистка Грета Тунберг. Девушки из Pussy Riot в разноцветных балаклавах оказались на обложке за 2012 год.

На сайте журнала говорится, что перформанс Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич в храме Христа Спасителя стало символом антипутинского движения.