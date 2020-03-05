Макей: Белоруссия не будет вести диалог с Россией об интеграции до решения вопроса с поставками нефти

Это заявил глава МИДа Республики Владимир Макей. По его словам, сейчас работать над так называемыми «дорожными картами» нет смысла, — передает белорусское агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Москву в стремлении «выкрутить Минску руки» и подчеркивал, что не поступится суверенитетом страны. В Кремле по этому поводу говорили, что Владимир Путин не предлагал объединить две страны.