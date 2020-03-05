Москва, Петербург и еще 11 регионов могут не войти в программу субсидирования горячего питания в школах

Это неофициальные данные. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.

Речь идет о получении дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. О необходимости обеспечить учеников с 1 по 4-й класс горячим питанием ранее сказал в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.