Это неофициальные данные. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.
Речь идет о получении дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. О необходимости обеспечить учеников с 1 по 4-й класс горячим питанием ранее сказал в послании Федеральному Собранию Владимир Путин.
Москва, Петербург и еще 11 регионов могут не войти в программу субсидирования горячего питания в школах
Это неофициальные данные. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.