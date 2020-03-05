Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза взяли под госзащиту

К этому привела публикация фотографий, на которых он устраивает застолье в колонии с разнообразными деликатесами.

Как пояснил агентству адвокат Цеповяза Генрих Хачатуров, его клиент, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской, дал показания на руководство колонии в Амурской области о том, что его жена переводила деньги за обеспечение ему вольготных условий отбывания наказания.

По делу о превышении полномочий в отношении бывших начальников колонии, Цеповяз проходит свидетелем.