В православных храмах не будут отменять богослужения из-за коронавируса

Об этом «Эху» рассказал руководитель информационно-аналитического управления синодального информотдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

«В любом приходе православной церкви соблюдаются общепринятые гигиенические требования. В настоящий момент мы считаем, что соблюдение этих базовых требований, которые и так соблюдаются, являются достаточным.

Если потребуется обсуждение достаточности этих гигиенических мер, то такое обсуждение может состояться на общецерковном уровне», — сказал он.

Тем временем, Управление мусульман Кавказа призывает отменить богослужения и собрания в мечетях из-за угрозы заражения коронавирусом.