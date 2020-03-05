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19:02, 05 марта 2020

Судья Елена Хахалева пожаловалась президенту на травлю

Она рассказала о ней в открытом письме, которое опубликовала газета «Коммерсант».

Сотрудница Краснодарского краевого суда написала Владимиру Путину, что уже три года против неё ведётся крупная информационная кампания с применением различных СМИ. Судья отметила, что это началось из-за того, что одно из её решений, какое именно, не уточняется, идёт в разрез с интересами некой крупной бизнес-структуры, которая теперь добивается её увольнения.
Елена Хахалева попросила президента разработать механизмы для защиты от такого информационного давления. Она подчеркнула, что многочисленные проверки выявили совершенную несостоятельность предъявленных ей обвинений, но все, чего она добилась за три года, это, «репутации скандально известной судьи».

Хахалева стала известна в 2017-ом году, когда адвокат Сергей Жорин выложил в социальные сети фото со свадьбы её дочери с участием первых звезд российской эстрады и написал, что мероприятие стоило два миллиона долларов.

Через год адвокат Алексей Салмин утверждал, что у него есть доказательства связи Хахалевой с грузинскими криминальными кругами. Позже эту информацию проверяли в российском совете судей и подтверждения не нашли.

После этих скандалов в 2018-ом году Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а минувшим летом её отстранили от участия в процессах.



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