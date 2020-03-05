Житель Калуги приговорен за комментарий о взрыве в здании ФСБ в Архангельске к пяти годам колонии

Иван Любшин признан виновным в оправдании терроризма. Решение вынес Второй западный окружной военный суд, — сообщает Медиазона со ссылкой на международную правозащитную группу Агора. Прокурор запрашивал 6 лет и один месяц колонии.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ произошел в октябре 2018 года. По данным следствия, себя подорвал 17-летний учащийся колледжа. Он погиб.

Из-за комментариев в соцсетях было возбуждено как минимум несколько уголовных дел.