Спикер Совета Федерации России награждена в Белоруссии орденом Франциска Скорины

Президент республики Александр Лукашенко вручил его в Минске Валентине Матвиенко, — передает ТАСС.

Указ о награждении был подписан еще год назад, в преддверии юбилея Матвиенко. Она награждена с формулировкой «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Россией».

Между тем, на фоне переговоров по нефти и газу, а также интеграции с Россией Лукашенко неоднократно критиковал российские власти.