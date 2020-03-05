Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию «Promobot», которая создала робота-няню с его лицом

Актер и бывший губернатор Калифорнии заявил иск на 10 миллионов долларов, — сообщил голливудский портал ТМZ.

Робот, о котором идет речь, был представлен на выставке в Нью-Йорке.

В пресс-службе российской компании сказали РИА, что если с актером не удастся договориться, то оболочка этого робота будет утилизирована.