Актер и бывший губернатор Калифорнии заявил иск на 10 миллионов долларов, — сообщил голливудский портал ТМZ.
Робот, о котором идет речь, был представлен на выставке в Нью-Йорке.
В пресс-службе российской компании сказали РИА, что если с актером не удастся договориться, то оболочка этого робота будет утилизирована.
Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию «Promobot», которая создала робота-няню с его лицом
Актер и бывший губернатор Калифорнии заявил иск на 10 миллионов долларов, — сообщил голливудский портал ТМZ.