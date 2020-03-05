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18:31, 05 марта 2020

Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию «Promobot», которая создала робота-няню с его лицом

Актер и бывший губернатор Калифорнии заявил иск на 10 миллионов долларов, — сообщил голливудский портал ТМZ.
Робот, о котором идет речь, был представлен на выставке в Нью-Йорке.
В пресс-службе российской компании сказали РИА, что если с актером не удастся договориться, то оболочка этого робота будет утилизирована.



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