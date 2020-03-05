Аэрофлот приостанавливает рейсы в Гонконг

Из Москвы их выполнят до 7 марта, а из китайской автономии до 8 числа – об этом сообщили в авиакомпании. Там отмечается, что пассажиры могут вернуть деньги.

Россия на фоне распространения коронавируса уже ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном, но Аэрофлот на сегодняшний день выполняет регулярные рейсы помимо Гонконга еще в три города Китая, — передает РИА.