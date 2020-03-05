Сегодня женской спринтерской гонкой открывается этап Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место

На трибунах не будет ни одного болельщика.

Этап в Чехии будет особенным. Эпидемия коронавируса вынудила организаторов закрыть соревнования. Решение принималось на уровне министра внутренних дел страны Яна Гамачека, который сказал, что это необходимая мера и другой альтернативы не было. Власти пошли на радикальные меры, хотя ущерб может составить от полутора до 2 миллионов евро. Не поехал в Чехию и комментатор Дмитрий Губерниев, который будет работать из Москвы. Чтоже до самой гонки, то российские биатлонистки в этом сезоне завоевали только один подиум. Светлана Миронова как раз в спринте стала третьей еще до нового года в Хохфильцене.

Был шанс на медаль и на чемпионате мира, но лишний промах помешал лидеру команды Екатерине Юрловой-Перхт оказаться на пьедестале в масс-старте. Это пусть и небольшой, но повод для оптимизма. Сегодня Екатерина уйдет на дистанцию позже фаворитов. У нее 45 стартовый номер. Первой выпало начинать гонку Ларисе Куклиной.

Сринтерская гонка на этапе Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место начнется в 19.35 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.