Президент Владимир Путин поручил Министерству культуры и петербургскому правительству сохранить могилу полководца Михаила Кутузова. Сейчас захоронению требуется реставрация.

Сразу несколько поручений дал президент Владимир Путин после встречи с ветеранами и представителями патриотических объединений: одно из них касается могилы Михаила Кутузова, которая признана объектом культурного наследия. До 1 июля этого года петербургское правительство вместе с Министерством культуры должно будет принять все необходимые меры для сохранения могилы. Между тем, Путин уже не первый раз высказывается на тему захоронения великого полководца: так, ещё в начале этого года президент пообещал разобраться с документами на могилу. Проблема в том, что у неё нет общего паспорта: объект находится в ведении разных учреждений, из-за чего на его реставрацию трудно получить целевые средства. А ремонт захоронению нужен: в частности, ещё три года назад с могилы убрали знамена, потому что они практически полностью истлели. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которые передает телеканал «Россия», реконструировать захоронение Кутузова должны во время подготовки ко Дню Победы. Именно у могилы полководца, подчеркнул Ведерников, бойцы принимали присягу перед отправкой на фронт

Напомним, Михаил Кутузов был главнокомандующим русской армией во время Отечественной войны 1812 года. После смерти его похоронили в Казанском кафедральном соборе в Петербурге.