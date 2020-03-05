Анкара намерена разместить на своей границе с Грецией до тысячи бойцов спецназа, чтобы предотвратить выдавливание направляющихся в Европу мигрантов назад на территорию Турции, сообщают местные СМИ.

Как пишет турецкая Дейли Сабах, министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил сегодня, что начиная с 1-го марта Европейское агентство по защите границ вернуло в Турцию около пяти тысяч беженцев, более полутора сотен из которых в ходе столкновений с полицией получили ранения разной степени тяжести. По сообщению министра, с конца прошлой недели, когда Анкара объявила, что больше не будет сдерживать стремящиеся в Европу потоки мигрантов, сухопутную и морскую границы страны пересекли до 140 тысяч человек. Издание напоминает, что данное решение было принято турецкими властями после того, как в результате действий подразделений войск Башара Асада в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии погибли 36 турецких военнослужащих. Ответ Греции на потоки мигрантов из соседней страны, пишет газета, был довольно жестким; греческие пограничники и приданные им спецподразделения Евросоюза использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате, помимо раненых, по крайней мере, два человека погибли.

Нелегальные мигранты, пишет Дейли Сабах, кроме наземных, используют три основных морских маршрута перемещения на территорию ЕС – Эгейский, Средиземноморский и Черноморский. Первый из них используется чаще остальных, поскольку позволяет попасть на греческие острова в Эгейском море, находящиеся в непосредственной близости от Турции. К турецкому побережью они добираются, попадая в эту страну через ее южные и восточные ворота, сообщает газета.

Сайт телеканала Фокс ньюз публикует заявление президента Эрдогана, сделанное им на днях, в котором он заявил, что его государство не в состоянии справиться с новой волной беженцев и мигрантов из Сирии, а также, преимущественно, из Афганистана и требует действенной и незамедлительной помощи со стороны Брюсселя. Ожидая примерно миллион сирийских граждан, пытающихся спастись от авиаударов и боевых столкновений на севере страны, Турция открыла свои границы с Грецией. Накануне турецкий посол в Великобритании назвал руководство ЕС «предателями, лицемерами и эгоистами», обвинив Евросоюз в несоблюдении своих обязательств перед Анкарой.

Как отмечает обозреватель Фокс Ньюз, массовое перемещение мигрантов на автобусах, автомобилях и такси по территории Турции к турецко-греческой границе, выглядит хорошо организованным. Власти Греции сообщают, что накануне вдоль ее границ собралось более 15 тысяч человек.