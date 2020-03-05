Авиакомпания «Когалымавиа» требует от Египта 201 миллион долларов

Она просит возместить ущерб от крушения самолёта над Синаем в 2015-ом году.

В компании считают, что египетское государство знало, что в аэропортах его страны меры безопасности не соответствуют мировым стандартам, и до сих не взяло на себя ответственность за трагедию. Представитель «Когалымавиа» сказал сайту РБК, что даже спустя четыре с половиной года власти не выплатили компенсаций ни семьям погибших, ни перевозчику. Он также подчеркнул, что именно из-за халатности чиновников авиакомпания, которая разорилась в 2018-ом году, не может сейчас полноценно продолжать свою деятельность.

Собеседник РБК отметил, что иск в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН в Гааге предприятие подало вместе с турецким туроператором Prince Group. Сделали они это еще три года назад, но первые слушания начались только недавно. При этом, источник сказал, что 201 миллион это уже установленная экспертами сумма прямого ущерба.

Непосредственно этот иск власти Египта публично еще не комментировали, но вчера Апелляционный суд Каира отказался рассматривать обращение от родственников погибших, объяснив это тем, что признает произошедшее над Синаем не террористическим актом, а аварией.

Крушение самолёта компании «Когалымавиа» произошло 31-ого октября 2015-ого года. На борту были 224 человека, которые летели из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В Следственном комитете России заключили, что трагедия произошла в результате взрывы бомбы, которую на лайнер пронесли террористы.